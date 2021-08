Malborghetto-Valbruna inaugurata la pista di PumpTrack

Nel Comune di Malborghetto-Valbruna, a Ugovizza, è stata inaugurata la pista di PumpTrack, "un'importante struttura al servizio dello Sport e del Turismo", ha detto il Sindaco Boris Preschern.



La pista è inserita nell'area della "vecchia stazione" di Ugovizza, adiacente alla Ciclovia AlpeAdria FVG1, in un sito dove, oltre alla nuova struttura si trovano anche un'area di sosta, prati, attrezzature per il tempo libero e servizio di ristorazione. Un importante punto di riferimento inserito nel verde della Valcanale.



La "Vecchia stazione" conserva la sua originale struttura e dal 1987 è stata testimone della storia e dello sviluppo delle valli che si estendono ai piedi delle Alpi Giulie.

"E' una realizzazione che il Comune di Malborghetto-Valnbruna ha voluto inserire per allargare l' offerta turistica, ma sopratutto per far divertire voi ragazzi facendo dello sport all' aria aperta tra le nostre montagne" ha detto il sindaco ringraziando i numerosi presenti al taglio del nastro insieme ai dirigenti della locale ASD Senza Confini ed altre autorità.



Il vernissage alla PumpTrach della Valcanale è iniziato con le esibizioni di un gruppo di atleti dell' ASD 48 Erre BMX di Rivignano, località del Friuli dove da anni è presente una importante pista di BMX, specialità del ciclismo che è entrata anche nel mondo olimpico.

Sono seguiti giri su giri da parte dei ragazzi presenti nel nuovo impianto, portando una ventata di sport e di allegria nella Valcanale.



Anche questa iniziativa, si inserisce nell'offerta turistica che da sempre il Comune di Malborghetto-Valbruna rivolge al turismo-lento ed alla conoscenza della natura e delle sue montagne.