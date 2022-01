Maleducati digitali

Per utilizzare lo smartphone, i ragazzi dovrebbero prendere la patente. L’associazione Mec, con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, ha promosso, negli ultimi quattro anni, in 35 scuole secondarie di primo grado del Friuli-Venezia Giulia, un percorso didattico per ottenere un vero e proprio ‘patentino digitale’. Però, anche i genitori dovrebbero seguire un corso per sapere come regolarsi quando il figlio chiede il primo telefonino in regalo.

“Bisognerebbe - spiega il coordinatore dell’associazione Mec, Giacomo Trevisan - stipulare un accordo e mettere nero su bianco i termini del contratto, spiegando che il genitore deve sempre poter verificare i contenuti del telefonino, controllare il traffico e i contatti. E’ una responsabilità legale alla quale i genitori, o i tutori, non si possono sottrarre”. L’accordo è fondamentale all’inizio, nella fase di accompagnamento all’utilizzo corretto del telefonino. “Il figlio – continua Trevisan –, che dovrebbe avere almeno undici anni, deve essere trasparente, condividere le password e permettere a padre e madre di accedere a messaggi, whatsapp e posta elettronica. Al figlio deve essere chiaro il principio che, fino ai 18 anni, la responsabilità è del genitore che ha il dovere legale di vigilare. Ed è fondamentale non cambiare le regole in corsa”.



“Sicuramente – continua il coordinatore -,. Certo è che”.Purtroppo, non tutti i genitori sono esperti e molti non sanno che i social network, come Tiktok, non possono essere utilizzati da un bambino che frequenta la scuola primaria. Per accedervi, infatti, bisogna aver compiuto 14 anni. Molti non sanno neppure che alcuni videogiochi sono sconsigliati ai minori di 18 anni, per cui non è il caso che contenuti violenti o scabrosi siano accessibili ai bambini”.Contrariamente a quanto si possa pensare, durante i mesi della pandemia in cui i ragazzi non hanno potuto frequentare la scuola, non sono stati segnalati all’associazione Mec particolari problemi. “Durante la Dad – spiega Trevisan – i ragazzi hanno dimostrato maturità e sono stati solidali gli uni con gli altri. Al rientro, invece, sono emersi, in modo spesso accentuato, i vecchi conflitti con i compagni. Sicuramente è stato difficile per molti giovani staccarsi dal telefonino, unico compagno nei mesi più bui”.Adesso“Con ‘Custodi digitali’, questo il nome del progetto – conclude Trevisan – vogliamo aiutare i bambini ad autoregolarsi e a gestire le proprie emozioni, senza dover ricorrere all’aiuto digitale per calmarsi.. In alcuni casi i bebè vengono messi davanti al tablet per mangiare. E’ necessario educare i bambini, ma dobbiamo farlo a partire dagli adulti”.