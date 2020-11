Malignani di nuovo Campione d’Italia

Il Malignani di Udine vince ancora, nonostante il Covid-19. Mentre la scuola italiana era stretta nella morsa del lockdown, un gruppo straordinario di studenti ha continuato a lavorare con serietà e professionalità, anche dopo la fine dell’anno scolastico, durante e dopo gli esami di maturità. Il Team Green Arturo 2K20 di elettrotecnica si è aggiudicato – per il secondo anno consecutivo - il gradino più alto del podio nel Concorso nazionale It School Project 2020, prestigioso premio di progettazione indetto dal Comitato normatore nazionale Cei.

La competizione era rivolta a tutti gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici con indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per l’anno 2020, gli Istituti scolastici interessati hanno affrontato il tema dello sviluppo della mobilità elettrica, in linea con le direttive europee.

Gli studenti udinesi - esaltando le proprie attitudini al team working - hanno presentato un progetto relativo a un Complesso residenziale universitario con annessi biblioteca, bar, centro di calcolo e parcheggio con stazioni di ricarica per auto ed e-bike. Tale struttura si serve di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo i requisiti richiesti per i Near Zero Energy Building - NZEB.

Il progetto è stato sviluppato con software utilizzati dai professionisti del settore, tra i quali Relux Desktop (illuminazione e 3D), Cadelet e Solergo 2020 della Electrographics (progettazione fotovoltaica e planimetrie), e IProject 6 della Schneider Electric per Realtà Aumentata, Supervisione e Impiantistica MT/BT.

Il Team vincitore Green Arturo 2K20 è composto da un gruppo di quattro allievi di Elettrotecnica: Alessandro Vincenzi (4Elta), Lorenzo Biasutti, Andrea Chiaversio e Samuele Sbuelz (5Elta). Da sottolineare che sono continuate le eccellenti performance di Samuele (vincitore pure lo scorso anno col Team Green Arturo 2K19) e di Andrea (vincitore 2019 della Gara Nazionale di Elettrotecnica); entrambi gli studenti hanno meritato lo scorso anno scolastico la media del 10/10. Hanno coordinato il progetto gli ingegneri Stefano Comuzzi e Federico Valeri.