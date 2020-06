Malignani, due studenti promossi con la media del 10

Al termine di questo anno scolastico molto particolare, nella classe 5 ELT A del Malignani di Udine si è registrato un risultato eccezionale: ben due pagelle finale con la media del 10, ossia dieci in tutte le materie! L'ottimo risultato è stato conseguito da Andrea Chiarvesio e Samuele Sbuelz. I due studenti - dotati di ottime caratteristiche complessive - hanno sempre operato con dedizione, energia e spirito di iniziativa, dimostrando una preparazione tecnica di altissimo livello.

Attitudini riconosciute anche a livello nazionale, con due primi posti: Andrea ha vinto la gara di Elettrotecnica a maggio 2019 e Samuele il concorso di progettazione “It School Project 2019” indetto dall’organismo normatore Cei (ottobre 2019). Adesso entrambi stanno ultimando il progetto per l’edizione “It School Project 2020” insieme ai colleghi Lorenzo Bisautti (5 ELT A) e Alessandro Vincenzi (4 ELT A). Il lavoro ha subito solo qualche rallentamento nonostante il Covid-19, quindi un grande plauso va ai ragazzi per la professionalità dimostrata in questo difficile periodo.

Si ricorda che la competizione è aperta a tutti gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici italiani di ogni indirizzo. Bravissimi e… in bocca al lupo !