Malignani premiato per il progetto 'Volare per il prossimo'

La classe 3^ AER B dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Arturo Malignani di Udine è risultata vincitrice nel settore scientifico del concorso indetto dall’Aeronautica Militare con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul tema 'La missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività', rivolto agli studenti degli Istituti secondari di 1° e 2° grado.



La vittoria è stata assegnata con la produzione multimediale dal titolo 'Volare per il prossimo', con la quale i ragazzi hanno voluto rappresentare le attività che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente al servizio dei cittadini nell’ambito della difesa dello spazio aereo, della ricerca e soccorso, dell’intervento in caso di calamità naturali e dei trasporti sanitari urgenti.



L’iniziativa culturale, inizialmente inserita tra le celebrazioni dei 100 anni della Madonna di Loreto, si proponeva di promuovere la riflessione tra gli studenti delle Scuole italiane sulla missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività, attraverso l’invio di composizioni figurative o prodotti multimediali per le aree Tecnico-Scientifiche o Storico-Culturali.



La premiazione è avvenuta oggi, martedì 19 maggio, con una semplice ma significativa cerimonia in videoconferenza organizzata presso il 2° Stormo di Rivolto, nel rispetto delle norme previste per l’emergenza in atto, presieduta da Roma dal Gen. Ispettore Basilio Di Martino, Presidente della Commissione del Concorso, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Aeronautica Militare della circoscrizione di Udine, il Comandante del 2° Stormo, Col. Andrea Amadori, il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine, Maresciallo Romeo Zolli, ed i rappresentanti dell’Istituto “A. Malignani”, il Direttore della Sezione Trasporti e Logistica Aeronautica dell’Istituto, Prof. Mauro Fasano, , il referente del progetto Prof. Nicola Foschia, e una piccola rappresentanza degli studenti che hanno realizzato l’elaborato multimediale.Il Col. Amadori, nel suo intervento d’apertura, ha evidenziato come questo riconoscimento non fa che dimostrare e rafforzare il profondo connubio tra l’Aeronautica Militare e il Friuli che coinvolge anche le nuove generazioni. Il Prof. Fasano, riportando le parole del Prof. Andrea Carletti, Dirigente Scolastico del Malignani, ha ribadito la decennale collaborazione con il 2° Stormo ed il 313° Gruppo PAN che contribuisce ad avvicinare i giovani ai valori e alle tradizioni dell’Aeronautica Militare, costituendo un volano importantissimo per le prospettive future degli studenti. Il Gen. Di Martino ha concluso l’intervento complimentandosi per l’ottimo risultato ottenuto e sottolineando come “tutti i prodotti pervenuti derivano da un lavoro di squadra fondamentale per raggiungere ogni obiettivo”.