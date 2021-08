Maltempo e siccità, quattro progetti per fronteggiare i cambiamenti climatici

Si chiama “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” e serve a prevenire problemi generati da fenomeni atmosferici particolarmente violenti, dalle precipitazioni copiose ai periodi di siccità estrema. È un progetto del Ministero della Transizione Ecologica rivolto ai Comuni di almeno 60mila abitanti.



A Udine spettano 500mila euro per la realizzazione di quattro progetti: riqualificazione fluviale presso il canale Ledra-Tagliamento, tra la sede Amga e via Cadore (250mila euro), ripristino della permeabilità del suolo e creazione di una pista ciclabile in via delle Scuole (150mila euro), implementazione di banche dati climatiche su impatti e vulnerabilità, sistemi ICT predittivi e ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico (20mila euro) e misure di sensibilizzazione, formazione e partecipazione all’adattamento ai cambiamenti del clima (80mila euro).



Il programma da mezzo milione di euro è stato approvato questa mattina dalla giunta regionale su proposta dell’assessore competente“Si tratta di un Programma sperimentale varato a livello nazionale e destinato agli enti locali teso a favorire la pianificazione per l’adattamento e la sperimentazione di misure pilota e concrete da attuare nelle aree urbane - spiega l’assessore -, con il coinvolgimento di amministrazioni e cittadini, per fronteggiare in modo più efficace le conseguenze del global warming, riducendo la vulnerabilità delle città”.“Le direttive del Programma – circa 80 milioni nel complesso – seguono le traiettorie green e blue - prosegue Manzan -: realizzazione di forestazione periurbana, di edilizia climatica, di tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti, di coibentazione e ventilazione naturale o finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate – e di interventi grey - quali la creazione di piazze, percorsi, giardini ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo o di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile, intese in chiave di rigenerazione urbana. Proprio a questa tipologia di lavoro fa riferimento l’opera in via delle Scuole”.“Accanto agli interventi strutturali, ci sono misure finalizzate a sensibilizzare i cittadini e a proiettare la comunità verso una dimensione più consapevole di quanto la tutela dell’ambiente sia e resti prioritaria. Il progetto prevede infatti una serie attività di rafforzamento della capacità adattiva - conclude l'assessore -, finalizzate a migliorare la conoscenza a livello locale, la redazione di strumenti di pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici e di sensibilizzazione, formazione, partecipazione per gli operatori del settore e per la rete dei portatori di interesse”.