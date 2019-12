Maltempo, frane e allagamenti in Friuli

L'attesa ondata di maltempo che ha interessato la regione si è ormai spostato in Slovenia. Tra i valori più significativi riportiamo 277 mm/24 ore registrati a Uccea, 225,6 mm/24ore registrati a Chievolis, 149,2 mm/24ore registrati a Osoppo. Degne di nota anche le raffiche di vento di Scirocco verificatesi nel primo pomeriggio con il massimo di 89 km/h registrati sulla costa.

Nella notte affluiranno temporaneamente correnti più secche. Domenica mattina sull'alto Adriatico si formerà una depressione che si sposterà rapidamente verso la Croazia.

EVOLUZIONE. Fino all'alba di domenica non sono previste altre precipitazioni ma la bassa pressione atmosferica potrebbe favorire fenomeni di acqua alta sulla costa. Poi fino al pomeriggio di domenica saranno probabili piogge abbondanti sulla costa e sulla bassa pianura, moderate dalla pianura alle Prealpi, deboli sulle Alpi con quota neve oltre i 700-1200 m sulle Alpi, 1200-1500 m sulle Prealpi.

Sulla costa nella notte soffierà vento da sud-est debole o moderato, in mattinata vento sostenuto da nord o nord-est. Dal pomeriggio generale miglioramento con ampie schiarite e cessazione delle piogge e del vento. In serata rischio nebbia. Per il resto della settimana bel tempo.

EFFETTI AL SUOLO. Alberi abbattuti nei Comuni di Fiumicello Villa Vicentina, Taipana, Rivignano Teor, Meduno. Allagamenti nei Comuni di Azzano Decimo, San Martino al Tagliamento, Zoppola, Colloredo di Monte Albano, Mereto di Tomba, Porcia, Basiliano, Fagagna, Majano, Pasiano di Pordenone, Sedegliano, Valvasone Arzene, Ronchi dei Legionari, Zoppola.

Smottamenti e/o franenei Comuni di Meduno, Pinzano al Tagliamento, Vito D’Asio, San Daniele del Friuli.

Sopralluogo da parte del gruppo di Protezione Civile nel comune di Porpetto: danni rilevati soprattuto nell'area allestita per il presepio a Corgnolo.

CORSI D’ACQUA. I Fiumi sono stati monitorati per l’intero pomeriggio. Permane l’attivazione del servizio di piena sul fiume Tagliamento per le tratte arginali di competenza regionale e statale, sul Fiume Livenza per le tratte di competenza statale e sul Meduna per le tratte regionali.

Permane la chiusura dei guadi Malina in Comune di Premariacco, Murlis in Comune di Zoppola, Rauscedo in Comune di San Giorgio della Richinvelda, Cornappo in Comune di Nimis, del torrente Lumiei in Comune di Socchieve.

DIGHE. Situazione monitorata: alle 17 la diga di Salcano scarica 1350mc/s in leggero aumento; alle 17 l’invaso di Ravedis scarica 143mc/s e l’invaso di Ponte Racli 135mc/s per un totale complessivo di278mc/s.

VOLONTARIATO. Continua l’attività di monitoraggio territorio e dei punti di presidio. Attivati dalla Sala Operativa Regionale dalla tarda mattinata alle 17 di oggi 200 volontari con 65 mezzi di circa 60 Comuni. Dalle 12 alle 17 di oggi sono 140 le chiamate di emergenza per interventi tecnici urgenti correlati all’allerta in corso, che si sommano alle 120 richieste arrivate nella mattinata.