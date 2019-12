Maltempo, frane e allagamenti

Notte di maltempo in Friuli Venezia Giulia. Nelle prime ore di oggi Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli sono intervenuti a Forgaria nel Friuli, sulla provinciale, per un distacco di una frana che è finita sulla viabilità. Il tratto è stato chiuso temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di sgombero. Nessuno è rimasto ferito.

Si è aggravato anche il distacco di un versante sulla strada che porta al Monte Bernadia in località Plan di Paluz, nel comune di Tarcento.

I pompieri di Cividale del Friuli sono intervenuti poi nelle Valli del Natisone, sempre nella notte, per caduta alberi. Si segnalano anche diversi allagamenti.

SITUAZIONE METEO. Un sistema frontale sta interessando la regione con forti correnti sudoccidentali in quota. Nelle ultime 24 ore sono caduti da 100 a 190 mm di pioggia sulle Prealpi, da 20 a 100 mm sulle Alpi, da 20 a 50 mm in pianura, da 10 a 20 sulla costa. Sulla costa sta soffiando scirocco a 60-70 km/h. Neve oltre i 1.800 metri circa.

EVOLUZIONE. Fino a metà pomeriggio continuerà l'afflusso di correnti umide sudoccidentali. Le piogge, anche temporalesche, continueranno fino al tardo pomeriggio specie sulle Prealpi Giulie dove potranno cadere altri 50-100 mm di pioggia. Piogge intense anche sulle altre zone. Le piogge saranno meno abbondanti sulla costa e sulla bassa pianura dove continuerà a soffiare Scirocco moderato a 50-70 km/h. Quota neve in calo nel pomeriggio fino a 800 sul Tarvisiano, 1300 sulla Carnia, 1600 sulle Prealpi.

Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua, finora non si segnalano criticità. Per il Tagliamento alle 5 i livelli degli idrometri sono: a Venzone 2.41 m, in aumento; a Madrisio 3.46 m, in aumento; a Latisana 3.25 m, in aumento. Alle 3 il Servizio difesa del suolo della Regione ha dichiarato aperto il Servizio di Piena sul fiume Tagliamento per le tratte arginate di competenza regionale; alle 5 il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche ha dichiarato aperto il Servizio di Piena sul fiume Tagliamento per i tratti arginati di competenza statale.

Sono chiusi i guadi Malina in Comune di Premariacco, Murlis in Comune di Zoppola, Rauscedo in Comune di San Giorgio della Rinchinvelda.

La marea a Grado alle 5 ha raggiunto il valore massimo di 1,14 m (riferito allo zero Punta Salute), a Trieste alle 5.20 il piccomassimo di 2.58m (riferito allo zero Istituto Talassografico). Alle 6 la diga di Salcano scarica 776mc/s in aumento; l’invaso di Ravedis scarica circa 70mc/s e l’invaso di Ponte Racli 145,00mc/s per un totale complessivo di 215mc/s in diminuzione.

Nella notte i volontari dei Comuni delle zone costiere (in particolare Grado, Lignano Sabbiadoro e Duino Aurisina) sono intervenuti per monitoraggio del territorio per il fenomeno dell’acqua alta.