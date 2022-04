Mamma volpe muore investita in strada, cucciolo tratto in salvo

Venerdì scorso, al Centro recupero fauna selvatica di San Canzian d'Isonzo, è arrivato un cucciolo di volpe rimasto orfano. La mamma, infatti, è stata investita e lui è stato soccorso, mentre continuava ad andare sulla strada per stare con la sua mamma.

Dei tre cuccioli della volpe deceduta è stato recuperato soltanto lui, perché i fratelli sono scappati e non è stato possibile recuperarli. Ora, il piccolo rimarrà al Centro recupero fino a quando non sarà pronto per essere rimesso in libertà.