Mandala on line per ritrovare il benessere

Sono giornate lunghe e difficili per tutti, impegnative sotto tutti i punti di vista, anche per chi è costretto a casa dall'emergenza Coronavirus. Ecco un'idea per trascorrere del tempo, soli o con i famigliari, in questi giorni di isolamento.

Il sito www.evolutionmandala.it propone un corso on line per realizzare i Mandala.

"Il benessere arriva spesso da nostra capacità di resilienza rispetto agli avvenimenti della vita, dal sentirsi saldamente radicati alla Terra, progettando una chiara visione del nostro futuro senza perderci - spiegano gli ideatori Astrid Morganne e Rafael Wild -. Nostro compito è quello di adattare le nostre dimensioni di polarità, e i nostri diversi piani esistenziali: livello fisico, mentale, emotivo o spirituale. Naturalmente, a volte può sembrare difficile arrivare e mantenere questo stato delle cose, ma è sul percorso iniziatico di cui anche la creatività è espressione, che ci autodeterminiamo come Uomini e Donne in cammino. In questo momento particolare che stiamo vivendo, quale atteggiamento più appropriato dell’Equilibrio può aiutarci? Cercheremo insieme attraverso il procedere di questo corso, come ancorarci, come ispirarci e come ricercare un sano equilibrio".



Il corso on line è strutturato in tre parti, teoriche e pratiche, per poter lavorare sul riequilibrio interiore di ognuno. Il corso, inoltre, è anche supportato da un gruppo dedicato agli Evolution Mandala su Facebook, dove si potranno postare i Mandala realizzati.