Maniago ricorda le vittime della barbarie nazifascista

Anche Maniago avrà le sue Pietre d'inciampo e verranno collocate giovedì 27 gennaio dalle ore 10:30 in piazza Italia, nel corso delle iniziative per la Giornata della Memoria.



L'iniziativa si collega all'esperienza delle Stolpersteine volute e create all'artista tedesco Gunter Demnig e conta ormai la posa di circa 90.000 Pietre d'inciampo in tutta Europa, a ricordo della tragedia della Shoah e di tutte le vittime del nazismo.



Per volontà di creare un museo della memoria a cielo aperto anche nella destra Tagliamento, da alcuni anni le professoresse del Liceo "Leopardi Majorana" di Pordenone Silvia Pettarin e Susanna Corelli e i loro studenti stanno lavorando in tal senso in riva al Noncello e oramai in tutta la ex provincia sta prendendo piede tra associazioni, amministrazioni comunali e singoli cittadini.

Saranno ricordate tre vittime della barbarie nazifascista, che proprio a Palazzo d'Attimis aveva il suo comando e dove passarono numerosi prigionieri che hanno conosciuto torture e deportazioni. I loro nomi sono: Giovanni Pagotto, nato a Vazzola nel 1906, mezzadro presso la famiglia Centa, padre di otto figli e i due nipoti, anch'essi mezzadri: Tiziano nato nel 1925 e Antonio nato nel 1927.



Segnalati a seguito di una spiata e accusati di aver ospitato nella loro casa nella frazione di Campagna una squadra partigiana, furono prima legati a un carro e picchiati nel loro cortile e poi intimati di presentarsi il giorno dopo presso il comando nazifascista maniaghese. Quello fu il luogo di interrogatori, torture e infine della deportazione nei lager in Germania.L'iniziativa è stata fortemente voluta e coordinata dall'ANPI, insieme agli studenti delle classi 3^C e 4^C del Liceo linguistico, coadiuvati dalle professoresse Manuela Centazzo, Leonarda Corsini e i professori Tomaso Duca e Lorenzo Freschi, con la partecipazione della 5^S del Liceo scientifico a indirizzo sportivo del professor Carlo De Stefano del I.I.S. "E. Torricelli" e delle classi 3^C e 3^E coordinati dai professori Valentino Toppani e Guglielmo Zisa dell'I.C. "Margherita Hack" e al Comune di Maniago; grazie alla collaborazione con il Professor Umberto Massaro e dei familiari Pagotto, che hanno partecipato a un incontro intenso ed emozionante con gli studenti, con cui è stato inaugurato un percorso di conoscenza storico, sia globale sia locale. Approvata con delibera di Giunta, l'iniziativa ha visto pareri unanimi di condivisione da parte della Commissione Cultura e di tutto il Consiglio comunale della città dei coltelli.