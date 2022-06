Manuel Tinon tra i vincitori del Premio America Giovani

Manuel Tinon, residente a Talmassons e consigliere con delega nello stesso Comune, è uno dei vincitori del Premio America Giovani per il merito universitario. Si tratta di un prestigioso riconoscimento, istituito dalla Fondazione Italia Usa e rivolto esclusivamente a giovani neolaureati meritevoli provenienti dalle Università italiane.

Affiancato al Premio America (lo storico riconoscimento destinato alle più alte personalità di chiara fama internazionale), il Premio America Giovani intende valorizzare ogni anno mille talenti del nostro Paese con percorsi universitari di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

I vincitori, oltre a essere stati premiati a Roma, alla Camera dei Deputati, in una cerimonia solenne, il 3 giugno, hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale per frequentare il Master executive di alta formazione in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy".

La selezione dei vincitori del premio e della borsa di studio è avvenuta attingendo alle banche dati delle Università italiane senza possibilità di autocandidature. Manuel aveva conseguito la Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ottobre del 2021, discutendo una tesi sulla produzione italiana dell'autore friulano Marco Maiero (intitolata "Nell'inciso di un canto di pioggia". I versi italiani in musica di Marco Maiero tra natura e introspezione) e ottenendo la valutazione di 110 e lode.