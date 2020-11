Manutenzione dell'acciottolato, deviazioni in via Liruti, largo Delle Grazie e via Cussignacco

Fino al 20 novembre, il via Liruti e in largo Delle Grazie, la circolazione stradale subirà delle modifiche per lavori di manutenzione delle strade in acciottolato.

Nello specifico, nel tratto finale di via Liruti e in largo Delle Grazie di fronte civico 2, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata, e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli con conseguente eventuale istituzione del “Doppio senso di circolazione” solo per autorizzati. I veicoli dovranno procedere a velocità particolarmente moderata nel tratto compreso tra l’area interessata e largo delle Grazie. Saranno posizionati un pannello recante la dicitura “Accesso ed uscita per autorizzati” all’intersezione con viale della Vittoria e con largo delle Grazie e il segnale di “Obbligo di arrestarsi e dare precedenza”, in corrispondenza dell’area d’intersezione con viale della Vittoria.

Dal 2 al 30 novembre in via Cussignacco la circolazione stradale subirà delle modifiche per permettere lo svolgimento di lavori di manutenzione delle strade in acciottolato. Nello specifico, nel tratto compreso tra i civici 21/B – 35, vicolo chiuso, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli. I veicoli procederanno a velocità particolarmente moderata e regolata dal personale della ditta.