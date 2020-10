Manutenzione straordinaria, sopralluogo alla Valussi di Udine

Oggi, lunedì 26 ottobre, l’assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia, il Vicesindaco e Assessore all’edilizia scolastica Loris Michelini e l’Assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Marilisa Giannuzzi, hanno effettuato un sopralluogo presso la Scuola secondaria di primo grado Valussi per visionare i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulla porzione del fabbricato (ex CPIA, ora trasferito in uno stabile di via Diaz al fine di evitare i disagi potenzialmente derivanti dalla promiscuità tra adulti e ragazzi) posta al primo piano dell’Istituto, facente parte del secondo Comprensivo di Udine.



Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato il rifacimento dell'impianto idrico-scarico-riscaldamento dei servizi igienici dell’ex CPIA e destinati agli alunni, sia maschi che femmine che al corpo docente; sono stati posti nuovi rivestimenti verticali e a pavimento conformi alla normativa antiscivolo R11 (aderenza elevata); sono stati installati nuovi sanitari con relativi miscelatori con sensore appositamente al fine di lavarsi le mani evitando il contatto nel rispetto delle misure igieniche anti covid.



Sono state inoltre posizionate delle porte interne realizzate in laminato stratificato e dei serramenti esterni nella zona dei bagni realizzati in alluminio con vetro di sicurezza antinfortunistico e a basso emissivo (risparmio energetico), con apertura a ribalta maggiorata per una migliore areazione. Sono stati sostituiti tutti i corpi radianti nei servizi igienici.I servizi igienici e le aule scolastiche sono stati ritinteggiati internamente utilizzando tonalità adeguate alle capacità visive e cognitive degli alunni, differenziando gli spazi dei corridoi, delle aule e dei bagni. Tutti i corpi illuminanti esistenti sono stati sostituiti con nuovi corpi illuminanti a LED (risparmio energetico). I locali oggetto dell'intervento sono stati infine puliti e igienizzati.Il costo delle opere sopra indicate ammonta a 70mila euro.“Con lo spostamento della sede dell’ex CPIA - ha commentato a margine del sopralluogo l’Assessore Battaglia - abbiamo non solo risolto un problema legato alla compresenza, nella stessa sede, di adulti e minori, ma anche liberato nuovi spazi nell’edificio e di conseguenza effettuato interventi funzionali alla gestione dell’epidemia da Covid 19 e tali da permettere una riduzione dei consumi e, quindi, una maggiore attenzione all’ambiente”.“Quella dell’edilizia scolastica - ha aggiunto Il Vicesindaco Michelini - è una delle priorità di questa Amministrazione fin dal suo insediamento. Gli ingenti investimenti stanziati nell’ambito di un pianto che riguarda tutta la città e i risultati che stiamo portando a casa solo lì a dimostrarlo. Ma non solo, perché nel caso della Valussi abbiamo anche risolto una situazione di promiscuità inaccettabile e potenzialmente pericolosa per i nostri ragazzi. Il mio grazie va agli uffici che hanno continuato a lavorare anche nei mesi primaverili, in piena emergenza epidemiologica, pur di garantire la conclusione degli interventi per l’inizio dell’anno scolastico”.Così, l'Assessore Rosolen: “Risulta perfettamente evidente come il trasferimento di un servizio, nel caso specifico del CPIA, possa avvenire solamente nel momento in cui viene individuato uno spazio alternativo rispondente a una serie di requisiti. Stiamo lavorando assieme all’EDR (Ente di Decentramento Regionale) per dare risposta alle esigenze impellenti legate all’edilizia scolastica per la città di Udine. Sotto il profilo delle strutture, l’intero comparto dell’istruzione necessita di un piano strutturato di potenziamento, adeguamento e ammodernamento. È sotto gli occhi di tutti come l’emergenza di questi mesi stia acuendo alcune criticità e imponga alle istituzioni tutte un rimarchevole passo in avanti sotto il profilo della capacità di individuare soluzioni adeguate in tempi ragionevoli”.