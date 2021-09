Manzano inaugura il nuovo ingresso della scuola primaria

L'anno scolastico è cominciato a Manzano con l'inaugurazione dell'ingresso da via Rossini. La scuola primaria ha finalmente una nuova entrata per gli studenti del tempo pieno che arrivano accompagnati dalle famiglie. L'Amministrazione comunale ha risposto ad una esigenza segnalata dai genitori che si trovano numerosi, ogni giorno, con i figli all'ingresso e all'uscita nel pomeriggio. La scuola primaria infatti è organizzata con i cinque pomeriggi e la mensa interna, mentre i bambini che frequentano solo al mattino formano le classi che entrano nell'edificio da via Libertà, dove si trova anche l'ufficio di Segreteria.



Il Sindaco Piero Furlani e l'Assessore all' Istruzione Cristina Zamparo hanno accolto le istanze dei genitori che rispondono anche all'esigenza di evitare assembramenti, in questi tempi di emergenza sanitaria. Ora le scuole primarie di Manzano sono autonome e dispongono di propri spazi all'aperto, come ha confermato la dirigente Vilma Candolini, per realizzare le attività didattiche che saranno collegate alla tutela della foresta tropicale e alle avventure di Don Chisciotte.