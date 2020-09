Manzano, lavori di asfaltatura lungo la regionale 56

Questa settimana si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la regionale 56, a Manzano, in prossimità della rotatoria di via Del Cristo, dove l’amministrazione comunale aveva a suo tempo segnalato la necessità di rifare l’asfalto in quanto, con il passare del tempo, era diventato pericoloso. Il presidente di Fvg Strade Raffaele Fantelli aveva subito garantito la realizzazione di un nuovo manto stradale in quel tratto, mediante asfalto antisdrucciolo in conglomerato speciale, studiato proprio per le rotatorie. L’emergenza Covid 19 aveva, però, ritardato l’avvio di buona parte dei cantieri appaltati dalla società controllata dalla regione.

I lavori sono iniziati questa settimana da parte dell’impresa Spiga srl di Martignacco e portati a termine in pochi giorni. Il Sindaco Piero Furlani e l’assessore alla viabilità Valmore Venturini hanno fatto un sopralluogo in cantiere per accertarsi dello stato dei lavori.

“Dobbiamo ringraziare il presidente Fantelli che ha mantenuto l’impegno preso durante l’incontro tenutosi a inizio anno a Manzano", ha affermato Venturini. "Con questo intervento sarà posto rimedio ai disagi che si sono venuti a determinare in prossimità della rotatoria che hanno, purtroppo, causato sbandamenti di veicoli in fase di transito dovuti al fondo sdrucciolevole”.

“Il prossimo atto che vedrà coinvolta Fvg Strade sarà lo scambio di competenze e gestione tra i due tratti di strade, quello in centro a Manzano che passerebbe al comune e viceversa quello di via della Roggia e Fornasarig alla controllata regionale, in seguito, però, alla classificazione e declassificazione delle stesse in base alla loro funzionalità. Il passaggio in Consiglio comunale è già avvenuto, attendiamo ora – ha proseguito Venturini – il decreto che sarà firmato dal Presidente Massimiliano Fedriga”.

Per quanto riguarda le altre due rotatorie in progetto che saranno realizzate dal comune di Manzano, l’amministrazione sta promuovendo alcuni incentri tecnici con Fvg Strade per la piena condivisione dei relativi progetti.