Marano, manutenzione del ponte sul canale del Molino

A Marano Lagunare, proseguono i lavori di straordinaria manutenzione del ponte sul canale del Molino, in corrispondenza con via Roma. Dal 15 al 30 maggio, nel tratto interessato, sono in programma le operazioni di posizionamento di un avambecco di 12 metri di lunghezza. In particolare, da mercoledì 26 a domenica 30 sono fissati i lavori necessari per il varo del ponte.

Per questo, il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro ha emesso un’ordinanza che vieta navigazione e balneazione nello specchio d’acqua prospicente.

Dal 15 al 25 maggio, dalle 8 alle 18, sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare altra attività non ricompresa tra quelle sopra elencate e connessa ai pubblici usi del mare.

Dal 26 al 30 maggio, i divieti saranno estesi all’intera giornata e tutte le unità in transito nelle aree adiacenti dovranno prestare massima attenzione e navigare a lento moto, tenendosi il più possibile distanti dall’area interdetta.