Annunciata la data della 17esima edizione della Maratoluna di San Giovanni di Casarsa, la passeggiata di 7 km in mezzo alla natura, aperta a tutti ma pensata ad hoc per le famiglie e le persone con disabilità, organizzata per domenica 25 settembre da Oltrelaluna Odv con il supporto dell'associazione Laluna impresa Sociale e patrocinata dalla Città di Casarsa della Delizia. Manca un mese all'evento, ma c'è grande attesa per questa camminata che avrà come tema "Qua la zampa!" e sarà dedicata agli animali, come compagni di vita e terapeuti dell’anima.

"Stiamo già scaldando i motori per rendere la giornata indimenticabile - hanno dichiarato Erika Biasutti, direttrice de Laluna e Angelo Fabris, presidente di Oltrelaluna Odv - . Quest’anno la Maratoluna vedrà come protagonisti gli animali con tante esperienze che ci potranno fare per conoscere più da vicino i nostri amici animali: oltre ai nostri asinelli Dalia, Iris e Marcello, ci saranno coniglietti dell'allevamento Oasi Happy Bunny, i volontari del centro cinofilo La Colita, le Unità Cinofile da Soccorso Basso Friuli, l'associazione Petswood Difesa Animali, un punto informa veterinario e molto altro in programma... Come sempre sarà una giornata all'insegna dei valori di solidarietà, altruismo e comunità che sono anche alla base della nostra Associazione”. Oltre alle associazioni che si occupano di animali, sarà presente anche l’associazione Nordic Walking Italia e sarà possibile percorrere il percorso con le tecniche di nordic walking.

Lungo il percorso di 7 km, si potranno trovare ristori e punti intrattenimento con la compagnia degli animali e di tante informazioni su di loro. A conclusione della passeggiata, la pastasciutta per tutti all’arrivo, con intrattenimento per grandi e piccoli a cura del Progetto Giovani di Casarsa e, per i più piccoli, del Centro Gioco Il Pollicino.

Per info www.lalunaimpresasociale.it