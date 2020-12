Maratona radiofonica per rendere omaggio alle vittime dell’attentato di Strasburgo

Media Universitari Italiani, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati dal Socio e redattore di Europhonica Antonio Megalizzi, vittima dell’attentato avvenuto a Strasburgo nel 2018. L’intento della maratona “Non Fermiamo Questa Voce” è quello di mantenere vivido il ricordo, le passioni e i pensieri di Antonio, in collaborazione con Europhonica e Fondazione Antonio Megalizzi.



La maratona andrà in onda dalle 00.00 alle 23.59 di venerdì 11 dicembre, per un totale di 24 ore. All'interno di essa saranno presenti: contenuti audio, interviste e approfondimenti realizzati da Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski; la lettura del racconto scritto da Antonio intitolato "Cielo d'Acciaio" reso in audio dai colleghi; un contributo di dibattito e confronto edito dai Soci RadUni riguardante la libertà d'espressione; interventi provenienti dai circuiti internazionali delle radio universitarie; una puntata del format Europhonica dedicata all'occasione; contributi dall'associazione Maison Bartek, dalle associazioni delle vittime di Strasburgo e dalle radio universitarie locali francesi.



Saranno inoltre presenti testimonianze di importanti personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo come: David Maria Sassoli attuale Presidente del Parlamento Europeo; Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo dal 2017 al 2019; Massimo Gaudina Capo della Rappresentanza della Commissione Europea con sede a Milano; Silvia Costa europarlamentare dal 2009 al 2019; Giuseppe Giulietti giornalista e Presidente della FNSI; Maurizio Molinari Responsabile dell'Ufficio a Milano del Parlamento europeo e capo ufficio stampa Parlamento Europeo in Italia; Paolo Borrometi giornalista e autore del libro "Il Sogno di Antonio"; Marino Sinibaldi Direttore di Rai Radio3 e molti altri che hanno voluto prestare la voce nel ricordo dei nostri colleghi.Radio Rai3 dedicherà uno spazio alla maratona nelle proprie trasmissioni, unendosi virtualmente alle Radio Universitarie. In Francia la maratona sarà ritrasmessa dall'emittente alsaziana Radio Quetsch.La maratona è anche occasione per promuovere il premio di laurea dedicato dalle Radio Universitarie alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, aperto a tutti gli studenti europei, promosso da RadUni e tradotto in 27 lingue grazie all'Audio Capacity Service del Parlamento europeo. Qui il bando.La data scelta per far risuonare la voce di Antonio e Bartek all'interno delle radio universitarie coincide con l’anniversario dell’attentato. Il nostro pensiero è rivolto a tutte le persone che persero la vita nello stesso giorno e ai nostri amici e colleghi che con noi condividono un ideale di Europa pacifica e solidale.