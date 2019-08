Marco Baldanello: “La vera impresa è quella di tornare a essere se stessi”

“Dopo l’incidente non ho avuto il tempo di deprimermi. Aspettavamo un bambino, era lui la priorità”. Per Marco Baldanello l’incidente sugli sci che gli è capitato quando aveva 31 anni ha sconvolto un periodo della vita in cui si sentiva al settimo cielo.

“Ad agosto del 2002 mi sono sposato, a settembre io e mia moglie abbiamo saputo che avremmo avuto un bambino. Il 22 dicembre sono andato a sciare, una delle mie passioni sportive. A Pramollo ho avuto un terribile incidente, di cui però non mi ricordo nulla. Solo che mi sono trovato nella neve provando dolori fortissimi. Forse sono stato investito da qualcuno, non lo so”.

“Ricordo bene, invece, il volo in elicottero fino all’ospedale e il mese di ricovero in Austria, prima di tornare in Italia, a Milano, per la riabilitazione che è terminata al Gervasutta. Diagnosi: frattura di 8 costole e di 3 vertebre dorsali. Risultato: non avrei più camminato. Il 17 maggio 2003 è nato mio figlio, mentre io ero ancora in terapia”.

Il legame con il suo bambino, Tommaso, ha portato Baldanello a voler reagire subito per non perdere nulla di quel rapporto speciale che solo un padre e un figlio possono costruire. “Ho sempre amato molto lo sport, anche estremo. Arti marziali, sci, immersioni, motociclismo, non mi sono fatto mancare nulla. Avevo sempre pensato che avrei condiviso queste passioni con mio figlio e non volevo in nessun modo che la mia disabilità potesse limitarci. Io sono un tipo piuttosto competitivo, perciò ho messo tutta la grinta di cui sono capace per vincere la sfida con me stesso: ricominciare subito a lavorare, a fare sport, a essere autonomo. Ripeto sempre che la vittoria, per i disabili, è riconquistare la propria quotidianità. Ritornare a essere quello che si era prima dell’incidente o della malattia. La prima immersione l’ho fatta nella piscina del Gervasutta, monitorato dai medici. La moto l’ho convertita in quad e continuo a restare nell’ambiente delle arti marziali come istruttore prima e come esaminatore adesso”.

Marco è riuscito ad affrontare di nuovo anche le piste. “La prima volta che sono tornato in montagna sono stato male, ma ho insistito. Ora il mio rapporto con lo sci è ambivalente: devo ancora capire se lo amo, o lo odio. Mi fa piacere praticarlo con mio figlio, ma mi manca non avergli potuto insegnare e mostrare quello che sapevo”.

Riprendere una vita normale è una battaglia quotidiana.

“Tutti pensano che la cosa peggiore sia stare in carrozzina. Non è così – riflette Baldanello -. Per me il vero problema sono l’arroganza o la prepotenza degli altri, i dolori che mi tormentano, le infezioni cui sono soggetto, i continui interventi che devo subire. E, soprattutto, la paura di far soffrire mio figlio. Per questo voglio vivere in maniera più normale possibile. Non voglio fargli mancare nulla, non voglio vivere da ‘disabile speciale’, trattato come un fenomeno. Cerco di fare quello che amo, semplicemente, come tutti a questo mondo”.