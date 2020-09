Marco Drago vince FameLab Italia 2020

Il Politeama Rossetti di Trieste ha accolto la finale di FameLab Italia 2020, il primo talent della scienza, la competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari, coordinata in Italia da Psiquadro in collaborazione con British Council Italia.

A sfidarsi sul palco 21 finalisti, studenti, dottorandi e ricercatori, che hanno avuto solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona. Il vincitore? E’ Marco Drago del Gran Sasso Science Institute che ha raccontato come si forma l’oro nell’Universo. Sul podio anche Valeria Di Biagio dell’Ogs, al secondo posto, e Pierre Fromholz, della Sissa Ictp al terzo posto.

Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 20 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale. Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto oltre 900 giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 70 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca ed enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner.

La Finale Nazionale di FameLab Italia è organizzata da Psiquadro, British Council, Comune di Trieste – Città della Conoscenza e Immaginario Scientifico, con il supporto del Teatro Politeama Rossetti e Banca ZKB.

FameLab All Star è organizzato da Immaginario Scientifico insieme a Psiquadro, Comune di Trieste – Città della Conoscenza, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La manifestazione rientra nel programma di Science in the City di Esof Trieste 2020. Media partner è Rai Cultura.