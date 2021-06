Mare e montagna, l'estate di Calicanto Onlus è integrata

Weekend Verdi a Forni di Sopra o vela a Grado a giugno e luglio per tornare alla socialità sportiva collettivamente. Anche quest'anno è stata dura, i ragazzi delle scuole superiori, in particolare, hanno sofferto molto le restrizioni imposte dalla pandemia e sono stati mesi che li hanno visti costretti davanti a uno schermo, senza attività sportive, senza poter frequentare i coetanei.

L'associazione Calicanto da sempre si rivolge ai ragazzi abili e diversamente abili per proporre loro un percorso di sport integrato e in questo momento, grazie all'aiuto della Fondazione Benefica Alberto e Kathleen Casali per le giornate in montagna e del Rotary Club Monfalcone Grado per quelle al mare, è riuscita a proporre delle giornate all'aria aperta ai suoi ragazzi: per fare sport, passeggiate, dormire fuori, immergersi nella natura, provare la libertà della barca a vela e soprattutto stare insieme.

"Calicanto non si è mai fermata" dice la sua presidente Elena Gianello "ma adesso riparte a pieno ritmo. Sarà in estate piena di iniziative sportive e ricreative che vedranno coinvolti un gran numero di ragazzi. Tutte le attività inclusive che proporremo hanno quale finalità prioritaria il recupero di abilità sociali che sono state compromesse durante il periodo pandemico. Vivere questi momenti in un ambiente naturale, faciliterà il miglioramento di tutti gli aspetti motori, emotivi e comportamentali oltre a riscoprire le bellezze della nostra Regione”.

Naturalmente è andato tutto esaurito in pochissimo tempo, ma a chi interessa partecipare ai progetti dell'associazione può mettersi in contatto visitando il sito calicantosportintegrato.org.