Mare Nordest, a Trieste il mare che vorrei

Dopo un’edizione virtuale sul web, torna anche quest’anno Mare Nordest, la manifestazione che si propone come punto di riferimento delle attività per il mare, sul mare e del mare dell'intero Nordest. Giunta alla decima edizione, si terrà dal 10 al 12 settembre in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste con ingresso libero. Sono previsti incontri, conferenze, presentazioni, mostre e momenti di intrattenimento in grado di incontrare il gusto di un pubblico di tutte le età, a cominciare dagli studenti a cui si rivolge con particolare attenzione.



Ideato e organizzato da Mare Nordest S.S.D.a R.L., società sportiva locale che si batte per un mare più pulito, con il patrocinio del Comune di Trieste e della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da un decennio si pone l’obiettivo di rappresentare un preciso punto di riferimento della cultura del mare e delle attività correlate, dal punto di vista economico, occupazionale, scientifico e turistico dell'intero Nord Est Adriatico. La manifestazione unisce infatti istituzioni, professionisti, ricercatori e soggetti che vantano un profondo legame con il Mare e trova in Trieste la sua sede naturale.



Adatti ad ogni genere di pubblico, sono previsti numerosi appuntamenti su svariate tematiche: dall'innovazione green alla cultura storica, dalla ricerca scientifica all'intrattenimento.L'aspetto culturale e didattico della manifestazione sarà garantito da seminari, incontri, presentazioni e iniziative didattiche e divulgative a cura di alcuni dei principali partner istituzionali scientifici di Mare Nordest tra i quali Università degli Studi di Trieste e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.Anche nell’edizione di quest’anno, grazie ai rapporti instaurati con le istituzioni scientifiche triestine, durante i tre giorni di attività all’interno di un’elegante tensostruttura collocata nella centralissima piazza dell’Unità d’Italia verrà sviluppata una serie di eventi, presentazioni e seminari che avrà per tema la promozione, la cultura e la salvaguardia del mare. Saranno presentati gli aggiornamenti sul Progetto Scuttling-Parco Navale di Trieste, i Progetti Sea Side e aMare Fvg e avranno luogo anche momenti di spettacolo.Verrà inoltre allestita una mostra fotografica che documenta la creazione di uno straordinario manufatto, frutto dell’ingegneria navale e dell’eccellenza siderurgica Made in Italy. In collaborazione con il saggista Enrico Halupca, autore del libro “Il Trieste” (ItaloSvevo-Accademia degli Incolti),. La conferenza sarà accompagnata da una mostra fotografica, allestita in collaborazione con l'industria siderurgica Acciai Speciali Terni - dove nei primi anni Cinquanta venne realizzata la cabina sferica del Batiscafo - presentata dal giornalista Francesco Cardella e dal critico d’arte Marianna Accerboni e che sarà aperta al pubblico per l'intera durata della manifestazione.Il Festival prenderà avvio, dopo i saluti istituzionali, con unGrande rilievo verrà riservato a una conferenza scientifica sulla. Nell'ambito di una recente ricerca multidisciplinare condotta dal gruppo scientifico del fisico Pierre Thibault dell'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica, in questi minuscoli echinodermi presenti nel mare di Norvegia sono state infatti rinvenute delle "spie" sugli effetti del surriscaldamento globale che – per la prima volta - sono stati osservati grazie al potente microscopio sincrotrone Elettra, una delle poche "macchine della luce" esistenti al mondo e preziosamente custodita a Trieste.Verrà quindi illustratoche, nell'ambito dell'organizzazione internazionale Enactus, sta sviluppando una proposta di imprenditorialità giovanile a scopi sociali e ambientali allo scopo di creare un network di pescatori, istituzioni pubbliche e consumatori per implementare le attività di pulizia e sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento marino.Non a caso,Particolare attenzione viene riservata da sempre infatti alla cultura ambientale e alla salvaguardia del mare. Uno dei principali intenti della manifestazione è infatti quello di promuovere e approfondire le tematiche legate alla conservazione dell'ambiente marino.Come ulteriore messaggio di attenzione verso il mondo marino,, è prevista, a corollario e completamento della manifestazione, affiancata daA rimarcare l’importanza della sensibilizzazione sull’inquinamento marino è un dato allarmante:In collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ASI Sub e i volontari di diverse associazioni e circoli subacquei sarà eseguita inoltre una prospezione subacquea dell’area prospiciente il Molo Audace di Trieste, al fine di consentire la rilevazione e l'aggiornamento della situazione esistente con un intento di carattere didattico e sportivo. L’attività e “La Storia del Molo Audace” verranno presentate nel corso di un simposio.Non mancherà poi un, con la presentazione della Pallamano Trieste e la premiazione degli atleti under 15 e 17 laureatisi recentemente Campioni d’Italia.Verrà inoltre, periodico trimestrale di attualità, economia e storia del porto e del golfo di Trieste e Monfalcone incentrata sul mare e su tutto quanto a esso collegato.Non mancherà infine l’intrattenimento con la presenza e la verve del cabarettista, cantante e imitatoreon cui forma una coppia comica impareggiabile, ammirata dal vivo e in televisione.All’interno di Mare Nordest 2021 verrà datoche, da progetto pilota regionale, è assurto al ruolo di realtà per nove Comuni del litorale della regione Friuli Venezia Giulia, contribuendo a lanciare un ulteriore, importante messaggio di attenzione verso il mondo marino.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina facebook e sul sito