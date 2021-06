Marina Brunello a Pordenone per la Giornata nazionale dello sport

É un graditissimo ritorno a Pordenone quello di Marina Brunello, medaglia d'oro olimpica. Domenica 6 giugno, Giornata nazionale dello sport, la campionessa sarà ospite della scuola di scacchi Vera Menchik e sfiderà in una simultanea venti giocatori della scacchistica.



Due anni fa, un'analoga sfida la vide protagonista con nessuna sconfitta e solo qualche pareggio. Con questa iniziativa la scuola di scacchi si prefigge il duplice scopo: rilanciare la ripresa dell'attività in presenza e dimostrare come il gioco degli scacchi ad alto livello non sia una prerogativa maschile.