Marina Julia Challenge, ecco i vincitori

Si è conclusa con successo la prima edizione di Marina Julia Challenge, il concorso di idee riservato ai giovani tra i 14 e i 35 anni e organizzato dal Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone, con l’obiettivo di valorizzare il litorale di Marina Julia, in un’ottica sostenibile: 35 i giovani iscritti, tre i progetti premiati, assieme a due proposte cui la commissione ha riservato una menzione speciale.

Il primo premio di 3.500 euro è stato attribuito al progetto “MJ Campus” di Martina Pellizzari, Francesca Contento e Lisa Basso, che propongono la realizzazione di un luogo di incontro e di aggregazione per giovani nella zona della ex colonia, in cui unire attività di studio, sport e svago. Il campus vuole offrire aule studio 2.0, area break e relax, palestra, spogliatoio, chiosco, e spazi liberi per organizzare eventuali eventi privati. Grande attenzione sarà rivolta alla sostenibilità e alla tecnologia con strutture in bioedilizia, impianti solari e fotovoltaici, grandi vetrate per favorire la luce naturale e il riciclo dell'acqua.

Giulia Maria Feltrin e Alessandro Naoni si sono aggiudicati il secondo premio di 2.500 euro con “MyJulia”, una proposta che vuole trasformare Marina Julia in una vera meta sportiva per i giovani, introducendo strutture sportive e di svago e ottimizzandone la fruizione con una applicazione attraverso cui prenotare l’accesso ai diversi servizi. Il tutto accompagnato da attività per il coinvolgimento di persone con disabilità.

“Oltremare” è il titolo del progetto terzo classificato, un villaggio sociale da installare lungo il litorale di Marina Julia, al cui interno sono previste diverse strutture, come ad esempio un palco per concerti, un cocktail bar, un'area dedicata agli artisti, un marketplace, un'area food dove ospitare diverse proposte culinarie e un'area sport. L'intento di Francesco Cabbai e Alberto Gnoato, che hanno vinto 1.500 euro, è di offrire un punto di riferimento per il ritrovo dei giovani, ma anche creare una vetrina per i numerosi eventi già presenti sul territorio.

Oltre ai premi in denaro offerti dall’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia, BCC di Staranzano e Villesse e SEOS Srl, gli ideatori dei tre progetti vincitori della challenge hanno la possibilità di seguire un percorso formativo presso Innovation Factory - l’incubatore certificato di Area Science Park che favorisce la creazione e lo sviluppo di start up e che consentirà l'accesso ad un programma di supporto alla creazione e allo sviluppo di idee di business, con l’obiettivo di trasformare le idee in un progetto di fattibilità testato sul mercato di riferimento.

Sono piaciuti alla commissione anche i progetti "A Marina Julia non ci vai ma ci torneresti" di Fragiacomo Alessandro e Lisa Lenardon e “Marina Julia EcoVillage” di Nikola Holodkov e Agata Lugli che hanno ricevuto una menzione speciale.

“La scelta della commissione non è stata facile, a dimostrazione dell’elevato livello delle idee presentate", ha commentato Assessore Antonio Garritani (competenze Istruzione e Attività Educative e Strategie per la Partecipazione Giovanile del Comune di Monfalcone). "L’Amministazione comunale ha voluto dare voce alle ragazze e ai ragazzi, per individuare le idee che potrebbero rendere la località di Marina Julia meta di svago per gli stessi giovani ed è soddisfatta del risultato raggiunto”.

Gabriele Bergantini (delegato giovani, progettualità e futuro del Comune di Monfalcone) ha aggiunto: “Questa challenge in chiave di marketing territoriale è stata un’altra occasione per dimostrare come Innovation Young sia in grado di coinvolgere attivamente i giovani e di creare per loro opportunità reali, mettendosi in ascolto delle loro idee ed investendo sui loro progetti, e allo stesso tempo creare valore per il territorio”.

Milena Bortolotto (Responsabile del progetto per Area Science Park): “La partecipazione è stata davvero ampia, ha coinvolto giovani di diverse età e formazione, arricchendo, nella diversità di approccio e di tutte le idee innovative presentate hanno colto le finalità del bando e Ma la sfida non è ancora terminata, anzi, inizia la fase di validazione dell’idea, ora, i tre vincitori inizieranno un periodo di “incubazione” con il coinvolgimento di Innovation Factory(società in House di Area science park) per la definizione del progetto di impresa che verrà presentato, nei prossimi mesi, agli investitori”.

“Il percorso di accompagnamento da parte dell’incubatore- aggiunge Maurizio Caradonna (Business Development Manager di Innovation Factory) - permetterà ai vincitori del concorso di acquisire le competenze necessarie a trasformare l’idea d’impresa in una proposta concreta da presentare a potenziali investitori/imprenditori per farla diventare una start-up con la prospettiva di realizzare realmente quanto proposto”.

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Monfalcone in collaborazione con Area Science Park e con il contributo di BCC di Staranzano e Villesse, SEOS Srl, Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia. Le attività si sono svolte presso il Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone (GO).