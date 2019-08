Marina Nova ripulita grazie alle pagaiate della Società Kayak e Canoa Monfalcone

La Società Kayak Canoa Monfalcone ha aderito al progetto nazionale, voluto dalla Federazione Italiana Kayak Canoa, Italia in Canoa – Pagaiando per l’ambiente.

Molte le società sportive che, in ogni parte d’Italia stanno dando il loro contributo per avere spiagge e fiumi più puliti. Plastiche e rifiuti abbandonati il nostro nemico.

Sabato 3 agosto, assieme alla locale sezione di Legambiente, “abbiamo bonificato la spiaggia accanto alla nostra sede” racconta il presidente Giorgio Guadagni riferendosi a Marina Nova. Venti ipartecipanti per l’iniziativa a carattere ambientale. “Notevole la mole di rifiuti raccolti in parte portati dalle mareggiate, spesso abbandonati per incuria e scarso senso civico. Spiccano dei copertoni da camion e un paio di sci. Maggiore sensibilità ambientale e più sicurezza per i ragazzi deinostri centri estivi, questi gli obiettivi raggiunti”.