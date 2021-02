Marketing, prima laureata in organizzazione e gestione aziendale

Michela Bearzi, 24 anni, di Pozzuolo del Friuli, è la prima laureata con il massimo dei voti del corso di laurea magistrale in International marketing, management and organization - Immo, attivato nel 2018 dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (Dies) dell’Università di Udine. Grazie all’accordo tra l’Università di Udine e la Carinthia University of Applied Science - Cuas (Villaco, Austria), Bearzi ha ottenuto il doppio titolo di studio (double degree) in International marketing, management and organization e International business management. L’accordo tra le due università dà, infatti, ogni anno e a un massimo di cinque studenti l’opportunità di conseguire la doppia laurea, valida in Italia e in Austria, dopo aver frequentato un semestre e sostenuto l’esame finale nell’università partner.



La neo dottoressa ha discusso una tesi dal titolo Leadership and employee demotivation: the case of generation y employees, con co-relatori i docenti Daniel Pittino e Dietmar Sternad, rispettivamente dell’Università di Udine e della Carithia University, e sviluppata durante un periodo di un anno, a partire dal semestre trascorso a Villaco.



Grazie all’accordo fra l’Ateneo friulano e la Cuas, la laurea magistrale in International marketing, management and organization propone un percorso di studi internazionale, erogato totalmente in lingua inglese. "Si tratta – sottolinea Andrea Moretti docente di Economia e gestione delle imprese e responsabile dell’accordo di Double degree – di un’opportunità in più per i nostri studenti per realizzare un’esperienza di qualità all’estero e arricchire il proprio curriculum. Il Cuas rientra tra le Fachhochschulen del sistema universitario austriaco, in cui viene posta molta enfasi su discipline e didattica orientate alla dimensione professionale, in linea con l’approccio e l’impostazione del percorso di studi di IMMO, fondato su didattica partecipativa e forte relazione con le imprese"."Con questo percorso internazionale di studi – evidenzia il direttore del Dies, Andrea Garlatti - due delle quattro lauree magistrali del nostro Dipartimento consentono agli studenti di conseguire il doppio titolo, ponendoci in primo piano rispetto all’offerta didattica internazionale in Ateneo".