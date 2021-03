Marta Fiascaris, la mistica ribelle che sconvolse la vita religiosa del Friuli del ‘600

Sbarca sul web, dal 15 marzo, “Marta - 8 riflessioni sulla scrittura”, per la produzione di Servi di Scena e MateâriuM grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Le pillole, di dodici minuti ciascuna – disponibili sul sito www.matearium.it, Spotify, YouTube e Soundcloud – offrono alcune riflessioni sulla scrittura. Alessandro Di Pauli e Stefania Ursella accompagneranno gli ascoltatori all’interno della ricerca storica sul processo dell’Inquisizione contro Marta Fiascaris. Una vicenda che ha fornito innumerevoli spunti creativi al team del laboratorio di scrittura MateâriuM che, qualche anno fa, ha casualmente scoperto la storia della mistica ribelle che sconvolse la vita religiosa del Friuli del ‘600.

"La ricerca sul processo contro Marta è iniziata come una scommessa. Per noi è stata una scoperta continua che ha acceso la nostra creatività e aperto gli occhi su un mondo e un’eroina davvero memorabili. La pandemia, e il conseguente lockdown, ci hanno poi condotti a esplorare le potenzialità del “supporto sonoro”. Abbiamo deciso di integrare il progetto originale - un concerto in programma nei prossimi mesi e presentato in anteprima nell’estate 2020 - con una serie di podcast, attraverso i quali avvicinarsi a una vicenda a dir poco affascinante", hanno spiegato gli autori.



- Avvolta da un grande fascino misterioso,che si radunarono attorno a lei. Grazie alle sue preghiere si verificarono addirittura delle guarigioni ritenute miracolose. Quella di Marta è una storia che era stata dimenticata, conservata negli antichi codici della. Una storia che parla di Inquisizione, spiritualità ed emancipazione, per molti aspetti molto attuale. La figura di Marta è risultata talmente affascinante da ispirare, dal 2015, performance teatrali a cura di, convegni con storici ed esperti, un concerto ed ora… una serie di podcast!- “” è un’esperienza sonora pensata per gli appassionati di ricerca storica e drammaturgia, ma anche per chi vuole approfondire gli aspetti dell’. Ogni puntata è arricchita dalle musiche composte datratte dalla performance “” (eseguite da), e dalle testimonianze di esperti che hanno studiato a fondo l’Inquisizione friulana e la storia della nostra terra.- Tra gli ospiti delle varie puntate citiamoche sta realizzando una ricerca sui processi alle donne nel ‘600 nella comunità di San Daniele del Friuli;biografo dell’inquisitore Fra Giulio Missini da Orvieto (il principale accusatore di Marta);a, storica triestina che ha ricostruito il contesto della comunità ebraica friulana;scrittrice e antropologa, esperta del processo a- Saranno oltretutto disponibili sul sito di MateâriuM una serie di fonti e di documenti storici tratti dalle vicende processuali di Marta, che potranno divenire uno spunto interessante di approfondimento per chiunque voglia addentrarsi maggiormente nelle vicende trattate.