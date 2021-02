Martedì Grasso da supereroi insieme ai piccoli pazienti del Burlo

Martedì 16 febbraio, i Supereroi dell’azienda InQuota arriveranno al Burlo per festeggiare il Martedì Grasso insieme ai piccoli pazienti dell’ospedale.



A partire dalle 11 i Supereroi cominceranno a calarsi dal tetto dell’Ospedale, per salutare i piccoli degenti dalle finestre, iniziando dal lato del giardino interno, per poi passare sul lato anteriore dell’Ospedale (lato di ingresso del nuovo Pronto Soccorso) e, quindi, tornare a calarsi dal lato del giardino interno.

Al termine della discesa i Supereroi saranno salutati dalla Direzione Strategica dell’Irccs.