Mascherine agli over 75, a Udine terminata la distribuzione

A Udine sii è conclusa oggi, martedì 7 aprile, la prima fase di consegna delle mascherine fornite dalla Protezione Civile ai nuclei familiari in cui risiede almeno un componente over 75. Contemporaneamente, quindi, è iniziata la distribuzione nei nuclei in cui vive almeno un componente over 60.

Come già avvenuto nella fase precedente, la priorità verrà data ai quartieri in cui la concentrazione della fascia popolazione destinataria della consegna è maggiore. Si partirà quindi da Udine centro per proseguire con gli altri quartieri.