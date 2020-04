In questi giorni, i poliziotti in pensione della Sezione di Udine dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, da sempre impegnati in iniziative benefiche a favore della comunità udinese, affiancheranno gli uomini della Protezione Civile nella distribuzione delle mascherine protettive, presidi di protezione individuale volti al contenimento della diffusione da Covid-19, ai nuclei familiari residenti nel comune di Udine.