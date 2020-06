Mascherine d'arte, l'idea degli studenti di Design della Moda

Mascherine artistiche, mascherine creative e personalizzate, immaginate e realizzate dagli studenti dell’indirizzo Design della Moda del Liceo Artistico “Max Fabiani” di Gorizia.

Lo spunto è stato colto in maniera spontanea: le disposizioni emanate, per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus, rendono necessarie sia per la vita quotidiana, sia per il ritorno a scuola l’utilizzo di mascherine per proteggere sé e gli altri. Perché, quindi, non progettare delle mascherine artistiche che esprimano la creatività degli alunni e possano anche essere proposte nelle varie classi e anche in altre scuole? Naturalmente non si tratta di dispositivi medici, ma aiutano a contenere il contagio da virus. Inoltre è noto che, durante il lockdown, numerose case di moda, sartorie e realtà artigianali hanno riconvertito parte della loro produzione dedicandosi proprio alla realizzazione di mascherine di comunità.



Perché non produrre, quindi, qualcosa di più creativo e adatto ai più giovani? I ragazzi e le ragazze della, si sono cimentati in attività grafiche digitali ispirandosi sia all'arte del passato sia all’arte contemporanea, creando disegni fantasiosi ma rispettando al tempo stesso le caratteristiche del tessuto lavabile. C’è chi si è fatto ispirare dalla architettura dell’edificio della scuola stessa, chi dai propri artisti preferiti, chi ha interpretato il tema in maniera più personale. I giovani designer hanno scelto di progettare le mascherine con il loro consueto spirito creativo, pur consapevoli della serietà del momento attuale. Seguendone l’esempio, anche i ragazzi più piccolini,e ora impegnati in altri progetti,Gli studenti e le studentesse hanno realizzato questo piccolo progetto e lo continueranno con un sentito desiderio, quello di tornare presto tra i banchi di scuola e nei laboratori, anche indossando le mascherine, ma ritrovandosi insieme con compagni e docenti, in quel clima di condivisione, di impegno creativo e, a volte, di spensieratezza che contraddistingue le attività didattiche quotidiane del