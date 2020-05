Mascherine e guanti: negozi ancora sguarniti

Fin dalla comparsa sulla scena mondiale del Covid-19 la pietra dello scandalo e la fonte di interminabili discussioni è stata la possibilità per ogni persona di avere a disposizione uno strumento per diminuire la diffusione del contagio. Il gel lavamani e soprattutto la mascherina hanno rappresentato il cuore di questo problema. Ma se la questione del gel è stata risolta in tempi relativamente brevi, la querelle delle mascherine, della loro disponibilità, funzione e prezzo non è ancora tramontata. A dar fuoco alle polveri, l’annuncio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, di renderle disponibili a un prezzo calmierato di 50 centesimi. “Con l’ultimo decreto del Governo è stata tolta l’Iva non solo per l’acquisto di mascherine, ma anche per guanti e termoscanner fino a fine anno - spiega Elvy Zappetti, farmacista e segretario di Federfarma Udine -. Le farmacie vengono rimborsate solo per le scorte che avevano precedentemente acquistato a prezzi più alti, mentre adesso riceviamo già i pezzi a un prezzo di acquisto calmierato”.



Il problema dell’approvvigionamento dei Dpi ha riguardato soprattutto il mondo del lavoro, dove esiste un preciso obbligo di utilizzare strumenti certificati. Nemmeno nella nostra regione la situazione è mai stata rosea, se si guarda alla disponibilità di mascherine, guanti e termoscanner. “Per quanto riguarda i modelli chirurgici a norma o certificati Iss, in questa ultima settimana, grazie al cosiddetto ‘Protocollo Arcuri’, in Friuli Venezia Giulia ne sono arrivati circa 40.000 – prosegue il farmacista -. A questo numero poi si devono aggiungere quelle che le farmacie si sono procurate autonomamente, che sono comunque poche. Da qui al 28 maggio dovrebbero arrivarne 260.000. A queste andrebbero aggiunti i pezzi forniti da grossisti extraregionali che però al momento non so quantificare. Tutte queste mascherine a norma saranno a prezzo calmierato, ma è evidente che non saranno sufficienti per la popolazione del Fvg, che supera il milione e 200.000 abitanti, ma nemmeno per i lavoratori, che sono circa 500.000”. Per la popolazione è sempre stato sufficiente l’utilizzo dei modelli lavabilie riutilizzabili, più convenienti e che causano minor produzione di rifiuti. Per i lavoratori, invece, esiste l’obbligo dei presidi certificati. “Ci tengo a specificare che, dal punto di vista sanitario, il risultato è però lo stesso: entrambe le tipologie, come anche le sciarpe e i foulard , hanno la funzione non di proteggere chi le indossa, ma la comunità da persone potenzialmente infette cioè tutti noi. L’utilizzo delle mascherine come dispositivo di protezione individuale era stato introdotto da un Dpcm, quindi per decreto èra stato reso legale un utilizzo improprio di questi dispositivi medici. Diverso è il discorso per i sanitari, spesso a stretto contatto con persone infette o malate”.Ma perché le mascherine non arrivano? “Il problema della carenza di mascherine ha due motivi iniziali e uno aggiuntosi da poco. – chiarisce Zappetti -La pandemia e la conseguente grande richiesta di mascherine hanno fatto sì che tutti i Paesi europei e molti altri nel mondo abbiano vietato le esportazioni della loro produzione interna. Oggi l’unico esportatore è, in pratica, la Cina. I prodotti cinesi, pur essendo di buona qualità, hanno bisogno di acquisire le certificazioni europee per essere commercializzati in Italia e per questo ci vuole tempo. Il terzo problema che si e’ aggiunto è stata la decisione di imporre un prezzo di vendita inferiore al costo di produzione italiana, che ha di fatto bloccato l’attività dei produttori italiani e deviato le esportazioni degli altri Paesi verso mercati più redditizi”.