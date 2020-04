Mascherine e protezioni in dono ai Vigili del Fuoco

Il Segretario provinciale di Udine del Conapo, il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Giorgio De Gregori, assieme al Segretario regionale Damjan Nacini vogliono pubblicamente ringraziare Mauro Bordin, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, tramite il quale sono stai messi in contatto con Simone Bertelli, che ha fatto dono del prezioso e indispensabile materiale per la protezione individuale ai pompieri, consegnato in questi giorni al Comandante provinciale di Udine Alberto Maiolo. Una donazione particolarmente apprezzata anche perché avvenuta in momento in cui il materiale è difficilmente reperibile visto il periodo emergenziale.

La generosa donazione di Bertelli, in aggiunta al materiale già in possesso del Comando di Udine, sarà usata dai Vigili del Fuoco che ogni giorno, nonostante la pandemia, lavorano sempre in prima linea. "A Simone Bertelli va dunque il nostro più sentito ringraziamento per il suo gesto, indice di uno spirito altruista e umano", concludono dal Conapo.