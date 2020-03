Mascherine in distribuzione a Zoppola

E' cominciata oggi, lunedì 30 marzo 2020, a Zoppola, la distribuzione delle mascherine da parte della Protezione Civile alle famiglie che hanno un componente over 75.



Lo comunica il sindaco, Francesca Papais: "Le mascherine saranno distribuite, per iniziare, nel numero di 852, ovvero 426 confezioni contenenti, ciascuna due mascherine. Sono state fornite dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia" spiega il primo cittadino. La confezione contiene anche un vademecum con le istruzioni su come utilizzarle.



La distribuzione partirà dai nuclei familiari in cui è residente almeno un over 75 e dai paesi dove sono presenti dei casi di positività al Covid-19, ovvero Zoppola, Castions e Orcenico Superiore, per poi proseguire con il resto del comune, con tempistiche che saranno dettate dalla disponibilità di tali presidi da parte della Protezione Civile Regionale.



Come viene fatta la distribuzione



Per dare la propria disponibilità contattare lo 0434 577533

La distribuzione sarà fatta casa per casa e il kit sarà inserito nella buca delle lettere. Il volontario suonerà il campanello per avvisare dell’avvenuta consegna. I volontari dell’associazione La Sorgete e diversi cittadini si sono resi disponibili a realizzare mascherine per i commercianti e la popolazione.I ragazzi della Festa d’Autunno, invece, hanno acquistato le mascherine per i compaesani di Orcenico Inferiore e il Comune consegnerà le mascherine ai medici di medicina generale affinché vengano assegnate ai pazienti più a rischio. "L’Amministrazione Comunale esprime la sua più sincera gratitudine per questa meravigliosa testimonianza di solidarietà e a tutti i volontari della Protezione Civile di Zoppola per la loro preziosissima disponibilità".