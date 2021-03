Maschi vs Femmine: Ancora? Sport e stereotipi di genere, una partita impari. E' questo il titolo dell'appuntamento in programma a Trieste, mercoledì 10 marzo dalle 17.00 alle 19.00, e sostenuto dall'Assessorato Pari Opportunità del Comune, in collaborazione con l'Associazione Clic Trieste - Psicologia e Psicomotricità. L'evento è inserito nell'ampio programma ideato per la Giornata Internazionale della Donna 2021.



Sarà un momento di confronto online assieme alle operatrici del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “Casa di Maria Clotilde” di Mantova e ad un’assegnista di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) esperte sul tema. L’evento sarà visibile online sulla piattaforma Zoom.

Per iscriversi e ricevere le credenziali di accesso scrivere a: info@clictrieste.it entro lunedì 8 marzo.