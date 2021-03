Massimo Capulli vince del Tridente d'Oro 2021

Prestigioso riconoscimento internazionle a Massimo Capulli, del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium) dell'Università di Udine, che si aggiudica il “Nobel delle attività subacquee”.



L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee ha infatti conferito il Tridente d’Oro 2021 per il settore Attività Scientifiche a Capulli “per i suoi studi di archeologia subacquea e navale - si legge nella motivazione - effettuati sia su siti archeologici di acque interne (laghi e fiumi) sia su siti marini. Per avere contribuito in modo importante all’affermazione dell’immersione scientifica”.



Il prestigioso riconoscimento è nato nel 1960 e rappresenta il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche; divulgative ed artistiche; sportive ed esplorative.



Nei suoi oltre 60 anni di storia sono stati insigniti col Tridente d’Oro oltre 200 personaggi famosi come Jacques-Yves Cousteau o Enzo Maiorca, ma anche scienziati e ricercatori; tra i venti archeologi insigniti figurano figure storiche quali Nino Lamboglia (1960), George Bass (1964), Honor Frost (1985), Elisha Linder (1989), André Tchernia (1994) e Sebastiano Tusa (2004).