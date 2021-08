Masterclass gratuite di Zumba al Tiare Shopping

Sostenibilità, salute e benessere sono da tempo valori fondamentali per il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse che per questo si impegna costantemente per promuovere iniziative che aiutino la collettività a riconoscerne l’importanza e ad adottare stili di vita che li includano, a maggior ragione dopo l’esperienza dei mesi colpiti dalla pandemia. In quest’ottica quindi il Centro aderisce attivamente al progetto globale di INGKA Centres “Join the Band” che ha l’obiettivo di mostrare come qualsiasi momento può essere quello buono per mettersi in moto, attivarsi per rimanere sani e attivi. Basta una semplice banda elastica - da cui il titolo Join the Band: uno strumento accessibile ed economico per allenarsi dappertutto.



Per rendere alla portata di tutti questa spinta a ritrovare il benessere, attraverso un’attività fisica semplice e divertente, il Tiare Shopping ospita “Zumbiamo? Join the band” un calendario di corsi gratuiti di zumba con la collaborazione di istruttori certificati di livello nazionale. Lo zumba è stato scelto perché muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinare al fitness anche chi è di natura un po’ pigro, chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio e chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi. A tutti gli iscritti verrà omaggiata la banda elastica che dà il nome al progetto, uno zainetto Tiare, buoni sconto da utilizzare presso Cisalfa Sport e voucher sconto per visitare le due mostre immersive allestite presso EmotionHall, “Van Gogh. Il Sogno” e “Vincent Van Love. Al cuore di Van Gogh” (per info: www.emotionhallarena.com).



Gli incontri, per un massimo di 300 persone, sono gratuiti e si svolgono dalle 19.30 alle 21.30 nell’area esterna del Tiare dove è presente anche un chiosco per rinfrescarsi prima e dopo l’attività.Questo il calendario consultabile anche sul sito https://linktr.ee/zumbaevent che serve anche per le prenotazioni:mercoledì 4 agosto: ZIN Sandra Gio & ZIN Marcos Paulo Pereira Almeidagiovedì 5 agosto: ZIN Doroty Princes & ZIN Anna Agrizzilunedì 9 agosto: ZIN Fabio Berini & ZIN Elisabetta Forinmercoledì 11 agosto: ZIN Marcos Paulo Pereira Almeidagiovedì 12 agosto: ZIN Astrid Tamada & ZIN Francesca Scodellarolunedì 16 agosto: da definiremercoledì 18 agosto: ZIN Marcos Paulo Pereira Almeidagiovedì 19 agosto: ZIN V. di LauroInfine, grande evento di chiusura domenica 22 agosto con ZIN Micaela Gallo e Caliente Reggaeton.“Riteniamo che sia nostra responsabilità agevolare il più possibile le persone a scegliere uno stile di vita sostenibile e salutare. Con il supporto a questa campagna globale Tiare Shopping prosegue il suo impegno in questa direzione già dimostrato con l’offerta di visite mediche gratuite per tutelare il bene più prezioso, la salute. Ora vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere una vita più consapevole e più sana attraverso l’attività fisica che può essere svolta in un contesto comodamente raggiungibile e protetto” afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping.Join the BandL’obiettivo globale del progetto è quello di coinvolgere 1 miliardo di persone nei prossimi 10 anni per andare nella direzione di attivare comportamenti sostenibili e contribuire così a un significativo impatto positivo sulla società e sull’ambiente dando un esempio virtuoso. Il focus è l’importanza di attivare uno stile di vita sano in quanto direttamente responsabile del benessere quotidiano di ognuno di noi. Questo, in molte parti del mondo, è un privilegio di pochi: si stima infatti che le persone benestanti vivano 8 anni di più rispetto a quelle meno fortunate. La pandemia ha risvegliato in molte persone la consapevolezza che ognuno è responsabile direttamente del proprio del benessere, ma non sempre è facile fare il primo passo per motivi sia logistici sia economici.