Masterclass gratuite di zumba al Tiare Summer Emotions

Continuano gli appuntamenti del ricco calendario di eventi organizzati per animare l’estate in Friuli Venezia Giulia all’interno della nuova area Tiare Summer Emotions in località Maranuz, 2 a Villesse.

Ecco le prossime sessioni gratuite di zumba: venerdì 19 agosto dalle 19 alle 21 con Alessio Diana ZJ e Matteo Piovesan ZJ e domenica 21 agosto dalle 17.30 alle 20 con Alessandro Belletti ZJ che presentano la loro sessione al Meeting Place Tiare Shopping.

Lo zumba è stato scelto perché muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinarsi al fitness anche per chi è di natura un po’ pigro, per chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio e per chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi. Inoltre, anche in occasione di questa serata, saranno aperti chioschi “food & drink”.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

