Matrimonio storico a Romans d'Isonzo

Nozze storiche e civili a Romans d’Isonzo, sabato 5 settembre, nell’area dei laghi fipsas.

Non un comune matrimonio ma la riproposizione di un rito storico longobardo celebrato in latino, con al suo interno ritualità e simbolismi, linguaggio del passato e combattimenti, il tutto condotto da molti rievocatori storici provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa. Gli sposi, Matteo Grudina -presidente dell’associazione di rievocazione storica longobarda degli Invicti Lupi - e Sandra Lopez Cabrera, hanno unito le tradizioni longobarde e quelle romane, ripercorrendo appunto la storia del nostro Territorio che quasi 1500 anni fa iniziò lo stesso percorso di fusione tra longobardi e romani dopo l’invasione della Penisola da parte di queste tribù definite barbare. Si è trattato di un tuffo nella storia che precede di un mese l’ottava edizione della rievocazione storica Romans Langobardorum, in programma a Romans dal 16 al 18 ottobre.



L’associazione Invicti Lupi da molti anni sta portando un importante contributo di valorizzazione storica del nostro territorio che i cittadini di Romans e molte altre persone, sia a livello regionale che internazionale, stanno apprezzando. La passione e l’amore per la storia hanno portato questi due giovani a legare al passato storico anche questo importante momento delle loro vite, e la speranza è che la popolazione inizi ad apprezzare e a valorizzare di più il proprio passato storico, di qualunque epoca sia.



Il prossimo appuntamento per rivedere la Romans longobarda sarà ad ottobre con la rievocazione storica che sta venendo portata avanti con impegno e passione nonostante le gravi difficoltà che questo anno ha portato in tutti i settori.