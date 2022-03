Matteo Chef Giramondo, un pensiero per La Nostra Famiglia

Venerdì 4 marzo alla La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento è stato consegnato del materiale didattico e ludico, destinato ai bambini che frequentano quotidianamente il Presidio di Riabilitazione e la scuola annessa. Le attrezzature, colorate, ergonomiche e funzionali, dalla forte utilità socio- pedagogica sono state acquistate grazie alle donazioni dei tanti amici dell’Associazione.



Compiere azioni concrete a favore dei meno fortunati che risiedono nel nostro territorio è lo scopo dell’Associazione “Matteo Chef Giramondo” che opera per perpetuare la memoria di Matteo Rodaro, lo chef di Avasinis prematuramente scomparso nel dicembre 2013.



L’Associazione ringrazia il personale, i bambini, i ragazzi ed i famigliari de “La Nostra Famiglia” per la fiducia e la collaborazione dimostrata.



CHI ERA MATTEO RODARO

Matteo Rodaro di Avasinis, dopo aver conseguito presso la scuola alberghiera di Falcade (BL) il diploma di cuoco, ha iniziato a lavorare a Londra per poi maturare ulteriori esperienze nei migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia.La sua voglia di viaggiare e di scoprire il Mondo lo ha portato a 24 anni ad imbarcarsi come cuoco sulle navi da crociera di una famosa compagnia statunitense viaggiando tra il Nord America ed i Caraibi.Dopo questa esperienza, Matteo è stato contattato da un importante ristorante di Monaco di Baviera dove ha affiancato un noto chef stellato Michelin, per poi trasferirsi a Palma di Maiorca come chef responsabile di uno dei più rinomati ristoranti dell'isola. Durante i periodi di vacanza Matteo girava per il Mondo alla ricerca di sapori per arricchire la sua cultura gastronomica.Nel 2004 in uno dei suoi viaggi in Thailandia è rimasto coinvolto nel disastroso tsunami, dato per disperso per diversi giorni, Matteo si adoperava per aiutare la popolazione locale salvando alcuni bambini sommersi tra il fango e i detriti.Nel 2008 Matteo è stato colpito da una grave malattia, nonostante ciò la sua passione per la cucina lo ha portato a lavorare ininterrottamente fino al dicembre 2013 quando purtroppo a soli 36 anni ha perso la sua battaglia contro la malattia, questo gli ha impedito di portare a termine la scrittura di un libro di ricette a cui stava lavorando da molto tempo e di coronare il suo sogno di aprire un locale in proprio di alta cucina a Palma di Maiorca. Oggi Matteo è ricordato a Palma di Maiorca come uno dei migliori chef delle Isole Balleari.In nome di Matteo Rodaro nel 2015 si è costituita l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MATTEO CHEF GIRAMONDO" voluta da amici e parenti per ricordare un grande amico ed organizzare iniziative beneficheCome da statuto l’Associazione non persegue fini di lucro e tutti gli utili che essa riuscirà a produrre saranno destinati in beneficenza.