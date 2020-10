Matteo Trevisan bronzo alle Olimpiadi di Matematica

Il 25 settembre si è svolta la finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica alla quale ha partecipato Matteo Trevisan della classe V C scientifico del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone in qualità di vincitore della fase provinciale. La gara si è svolta a distanza nella sede della Società Operaia di Pordenone sotto il controllo del coordinatore provinciale e degli ispettori di gara collegati in video conferenza.

Dopo una lunga attesa, domenica 11 ottobre alle 18 si sono svolte le premiazioni a distanza con diretta su YouTube durante la quale sono stati proclamati i vincitori. Con grande soddisfazione di tutto il Liceo Leopardi Majorana, Matteo Trevisan ha ottenuto la sua prima medaglia di bronzo con 17 punti.

Il premio è stato consegnato virtualmente durante la diretta insieme ai complimenti degli organizzatori dell’Umi. Il suo successo è meritatissimo: già in terza media si era distinto come migliore alunno a livello nazionale nella gara Kangourou della Matematica. Da quel momento ha iniziato ad allenarsi per le finali nazionali di Mirabilandia con il gruppo del Leopardi Majorana. Dal primo anno di liceo è entrato a far parte della squadra Leomajor con la quale si è qualificato per Cesenatico per due anni di seguito, nel 2018 è tornato alle finali di Mirabilandia e più volte è arrivato ai primi posti della classifica nei Giochi di Archimede.

Quest'anno aveva un obiettivo preciso: arrivare primo alla fase provinciale e vincere la sua prima medaglia. Grazie alla grande passione per la matematica, alla determinazione e soprattutto all’impegno nell’allenarsi anche nei mesi estivi è riuscito a raggiungere il suo obiettivo.