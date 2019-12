Mattia Campo Dall'Orto in pole per Rurart 2019

L'artista goriziano Mattia Campo Dall'Orto, con il punteggio massimo di 62, si è classificato primo dei cinque “street artist” selezionati a livello nazionale il 25 novembre a Roma, tra i candidati presentati da Regioni e pubbliche amministrazioni per l'evento della Rete Rurale Nazionale "RurArt 2019. Forme di comunicazione contemporanea raccontano l'agricoltura sostenibile nel contesto dei Psr 2014-20".

A comunicarlo, con soddisfazione, è la Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia. “Un’iniziativa importante che abbiamo accolto sia perché ci sembra opportuno avvicinare il mondo dell’arte all’agricoltura – afferma Karen Miniutti, Autorità di Gestione del Psr 2014-2020 Fvg –, sia perché l’attività agricola è essa stessa un’arte, in quanto i valori estetici rappresentano uno degli elementi fondamentali per l’inserimento armonico e sostenibile dell’agricoltura nel paesaggio e nell’ambiente”.

Il bozzetto presentato dallo street artist del Fvg si intitola “Dialogus”. L’opera rappresenta il rapporto di osservazione, studio e dialogo dell’uomo nei confronti della natura, un libro che va scoperto e nel quale s’inserisce la storia stessa dell’Umanità. Il concept viene proposto in due versioni leggermente diverse realizzate ad acquerello e grafite. L’opera è pensata per essere realizzata dal vivo, in brevissimo tempo, con tecniche pittoriche e di disegno, anche mediante l’utilizzo di stencil e/o spolveri, e usando colori all’acqua, acrilici e pigmenti idrosolubili.

L'evento #Rurart2019, in programma il 16 dicembre dalle 17 a Palazzo Velli Expo, ha l'obiettivo di valorizzare presso il grande pubblico l'impatto degli interventi dello sviluppo rurale. In quel contesto è prevista sia la divulgazione dei progetti di maggiore interesse segnalati dal partenariato e sostenuti nell'ambito dei Psr 2014-20 in Italia, sia una cerimonia di premiazione delle opere realizzate dal vivo da cinque artisti di strada, preventivamente selezionati a livello regionale, sul tema dell'agricoltura sostenibile nel contesto dei Psr 2014-20.

La giuria selezionatrice, nel valutare le opere pervenute, ha tenuto conto di aspetti tecnico stilistici e contenutistici, inerenti l'aderenza delle opere ai principi dell'agricoltura sostenibile, intesa nelle sue componenti sociale, economica e ambientale. Mattia Campo Dall'Orto, presentato dal Friuli Venezia Giulia, precede nella classifica dei cinque selezionati a livello italiano Riccardo Buonafede con 60 punti dal Molise, Francesco Perotto con 59 dal Piemonte, Diego Mizzoni con 51 punti dalla Valle d'Aosta e Morden Gore con 48 punti dalle Marche.

Dopo un incontro-dibattito sulle opportunità e le prospettive dell’agricoltura sostenibile nel contesto dei Psr 2014-20, si chiuderà il “live painting” degli artisti da seguire anche in diretta Facebook alla pagina della Rete Rurale Nazionale (dalle 17). Durante la performance, meglio tenere a mente i numeri collegati ai 5 artisti, visualizzabili accanto a ogni opera. Poi la parola passerà ai critici e si apriranno anche le votazioni da parte del pubblico in sala e online (tra le 18.30 e le 18.45). Per votare, tutte le istruzioni (anche dal cellulare) alla stessa pagina Facebook.

A premiare il vincitore sarà Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'evento, promosso da Rete Rurale Nazionale, Mipaaf, European Network for Rural Development, Crea e Ismea, prevede la diretta Facebook per tutta la durata del live painting.