Maturità 2020, l'orale varrà 40 crediti e niente tesina

Nessun tototema, nessuna notte prima degli esami a consultare siti e ogni blog dedicato alla maturità in cerca della traccia di maturità. Il 17 giugno, infatti, prenderà il via l'esame di maturità 2020 che, vista l'emergenza Coronavirus, vedrà ''abolite'', o quantomeno accantonate, le prove scritte. L'orale partirà da un argomento scelto dai candidati con i professori e legato all'indirizzo scolastico. E' stata la stessa ministra Lucia Azzolina, intervenuta in chat su Skuola.net, a dirlo.

L'esame orale varrà 40 crediti, cui si potranno sommare fino a un massimo di 60 crediti che saranno assegnati in base al percorso scolastico di ciasuno studente, per arrivare al voto massimo di 100 crediti. Nessuna prova scritta nè tesine, ma soltanto l'esame orale con un maxi punteggio, quindi.

Azzolina ha svelato che, se ci fosse stato l'esame scritto tradizionale, però, per la prova di italiano avrebbe scelto Luigi Pirandello.

Nei prossimi giorni sarà presentato il decreto ministeriale.