Maturità ai tempi del Covid, sarà un esame in sicurezza

La Maturità 2020 è piuttosto insolita e non soltanto per le modalità con cui gli studenti dovranno sostenere l'esame. Di solito ci si concentrava sulla così detta 'notte prima degli esami', passata a combattere ansie e paure con un ultimo forsennato ripasso generale, o cercando di intercettare qualche traccia plausibile sui siti dedicati agli studenti. Quest'anno, però, ci saranno tante notti prima degli esami, visto che il maxi orale seguirà una calendarizzazione ben precisa e 'gli orali' proseguiranno verosimilmente fino al 10 luglio.

Di solito si dispensavano consigli sul dresscode, sull'alimentazione nei giorni degli scritti. Quest'anno, invece, sarà tutto diverso, a causa dell'emergenza sanitaria e la necessità di contenere l'epidemia e al tempo stesso garantire lo svolgimento dell'esame in sicurezza, per studenti, docenti e personale.

Complice l'emergenza Coronavirus cambiano, anzi addirittura aumentano, le ansie e le paure dei maturandi, costretti lontani dalla scuola da mesi.

Rimangono validi i consigli di sempre: dormire, mangiare sano, bere molta acqua ed evitare ripassoni finali, ma prediligere un momento di evasione per far riposare la mente.

Per quanto riguarda il dresscode da rispettare, di per certo non potrà mancare la mascherina. Se qualcuno ne sarà sprovvisto, l'avrà dimenticata a casa nella fretta di uscire, niente paura! Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile, a 65 Istituti scolastici delle province di Pordenone (16), Gorizia (9), Udine (27) e Trieste (13), 96mila mila dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di mercoledì.

La mascherina potrà essere tolta durante il colloquio, mantenendo una distanza di due metri dai commissari. Il vademecum diffuso dal Ministero dell'Istruzione fornisce altri suggerimenti utili per non andare nel panico una volta varcata la soglia dell'istituto.

Partiamo dall'arrivo. E' necessario presentarsi nella propria scuola con 15 minuti di anticipo prima della convocazione con tanto di autocertificazione che attesi l'assenza di sintomatologia.

All'interno degli istituti saranno presenti dei dispenser per la pulizia delle mani con prodotti igienizzanti.

Saranno indicati i percorsi da seguire grazie a una segnaletica precisa per evitare la formazione di assembramenti.

Una volta terminato l'esame lasciare l'edificio e non trattenersi nei locali scolastici.

Infine, ogni candidato potrà portare con sé un accompagnatore, che dovrà indossare la mascherina e rispettare le regole sul distanziamento sociale.