Maturità in Fvg, maxi orale per 9.008 studenti

Conto alla rovescia per gli studenti di tutta Italia – 9.008 in Fvg - alle prese con l'esame di Maturità più discusso da quando, nel 1923, venne introdotto dal ministro Giovanni Gentile. L'emergenza Covid ha stravolto l'anno scolastico appena concluso, in primis sospendendo ad interim le lezioni frontali, sostituite con la discussa Didattica a distanza, e poi rivoluzionando gli esami di fine ciclo, Maturità compresa.



Mercoledì 17 si riapriranno nuovamente le porte degli istituti superiori oer accogliere le commissioni d'esame e i ragazzi chiamati a sostenere il maxi orale.

Lunedì 15 in Friuli Venezia Giulia, senza nessuna criticità come sottolinea il Ministero dell'Istruzione, si sono insediate le 246 commissioni d'esame (121 a Udine, 60 a Pordenone, 39 a Trieste e 26 a Gorizia) che sono composte da sei commissari interni e un presidente esterno.

Udine è la città della Fvg con il maggior numero di studenti chiamati a sostenere l'esame, con 4.173 ragazzi, seguita da Pordenone con 2.362, Trieste 1.514 e Gorizia con 959. Sette in Fvg le scuole paritarie impegnate negli esami di maturità, rispettivamente quattro a Udine e tre a Pordenone.

Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto rivolgere ai ragazzi un augurio per l'esame di Maturità.

“Care ragazze, care ragazzi, vi accingete a sostenere un particolarissimo esame di Maturità… Auguri di cuore, auguri di nonna! Sono sicura che sarete fortissimi, una volta ancora. E che supererete questo esame, che non per nulla si chiama di Maturità. Siete già maturi, un grande abbraccio dalla vostra nonna ideale”.