Mauro Carrozzo nuovo comandante dei Carabinieri di Trieste

Questa mattina il Colonnello Mauro Carrozzo ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dell’Arma di Trieste. Succede al Colonnello Stefano Cotugno, trasferito nella Capitale per un incarico al Comando Generale dell’Arma.

46enne, di origini bergamasche, il Colonnello Carrozzo proviene da Palermo, dove nell’ultimo quinquennio ha retto il comando del Reparto Operativo. In terra siciliana ha maturato una lunga esperienza, soprattutto nel campo della polizia giudiziaria.

Dopo brevi periodi al 12° Battaglione “Sicilia” e al Nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento è transitato al ROS, nell’ambito del quale ha ricoperto prima l’incarico di Comandante della I Sezione del primo Reparto Investigativo a Roma, impegnato nella ricerca di latitanti e poi di Comandante della Sezione Anticrimine di Caltanissetta.

Successivamente è stato Comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale e, come detto, del Reparto Operativo di Palermo. Incarichi dove si è cimentato in complesse attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata.

Si è detto onorato del prestigioso incarico che il Comando Generale dell’Arma gli ha voluto affidare e impaziente di conoscere una realtà, quella triestina, tanto affascinante e unica.

“Un sentito augurio al nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trieste Mauro Carrozzo. Il Comandante Carrozzo ha già ricoperto ruoli dove si è cimentato in complesse attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. Il suo contributo sarà fondamentale per la prevenzione, sicurezza e tutela dei cittadini. Un doveroso ringraziamento anche al Comandante Stefano Cotugno per il grande lavoro svolto finora, ed un in bocca al lupo per il nuovo incarico”, scrive in una nota Ettore Rosato (Italia Viva), vicepresidente della Camera dei deputati.