Max Calderan si racconta a Pasian di Prato

Venerdì 25 febbraio alle 21 all'auditorium Elio Venier di Pasian di Prato incontro con Max Calderan e presentazione del suo ultimo libro ‘La linea del deserto’ (Gribaudo). L’esploratore, conosciuto nel mondo per le sue traversate desertiche in solitaria, sarà ospite della 38esima Rassegna del film e dei protagonisti della montagna organizzata dalla Società Alpina Friulana con il Dopolavoro Ferroviario di Udine e il patrocinio del Comune di Pasian di Prato.

Calderan ha attraversato nel febbraio 2020 il deserto arabo del Rub’ al-Khali, chiamato Quarto Vuoto, il più grande del mondo, percorrendo 1.100 chilometri in 18 giorni. Al Jazeera gli ha dedicato il documentario ‘Figlio del Deserto’ e in agosto è uscito negli Stati Uniti ‘Into The Lost Desert’ sulla sua ultima impresa. Detiene 14 record mondiali, tra i quali le traversate lungo la linea del Tropico del Cancro in Oman per 90 ore consecutive e di 360 chilometri in 75 ore in Arabia Saudita. Profondo conoscitore del Medio Oriente, dove ha vissuto a lungo, parla fluentemente l’arabo.

L'ingresso è gratuito con registrazione, secondo le norme anti-Covid. Ricordiamo che per accedere in sala sono necessari Green Pass rafforzato e mascherina Fpp2. Prenotazioni sul sito della Saf alla pagina Eventi.

La rassegna si concluderà venerdì 4 marzo con la proiezione del film ‘The Naked Mountain’ di Alex Txikon. La ‘montagna nuda’ è il Nanga Parbat in lingua urdu, Diamir in sanscrito (montagna degli dei o re delle montagne) l’ottomila scalato per la prima volta in inverno da Simone Moro, dallo stesso Txikon, che firma la regia, e dal pachistano Ali Sadpara. Il film, che è appena uscito in Italia, racconta l’impresa entrata nella storia dell’alpinismo.