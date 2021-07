Maylin Romero Sanchez è Miss in Onda - Rivignano Teor

Maylin Romero Sanchez, diciottenne di Gemona del Friuli, studentessa in grafica, amante dello sport, dalla musica e della lettura è la vincitrice della seconda puntata della trasmissione di Telefriuli, “Miss In Onda” che ieri sera ha assegnato il titolo di “Miss In Onda - Rivignano Teor”.

Con Maylin sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Anna Natali, venticinque anni di Trieste, studentessa in scienze e tecnologie alimentari; Erika Rebbelato, ventenne di Camino al Tagliamento, studentessa di turismo terza classificata con il titolo di “Miss Be_Much”; al quarto posto, Angelica Drinovec, diciannove anni di Buttrio, studentessa universitaria di allevamento e salute animale; quinta classificata Manuela Pischiutta, ventiquattro anni di San Daniele del Friuli, istruttore tecnico; al sesto posto, Maddalena Celli, diciannovenne di Trieste, studentessa di architettura.

Maylin Romero Sanchez, Anna Natali, Erika Rebbelato, Angelica Drinovec sono state ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Angela Piantoni, di Andrea Comuzzi membro del Comitato Villa Ottelio Savorgnan e di Sandro Zoccolan, Presidente della Pro Loco “Cuore dello Stella” con i quali si è parlato di Rivignano-Teor, del territorio, della sua storia e del nutrito calendario di appuntamenti in programma nelle prossime settimane.

Nel corso dello spettacolo si sono esibiti i ballerini Aleksei Cepach Belove ed Elie Amoroso del Club Diamante FVG ed è intervenuta Jennifer Pavesi, “Miss Friuli Venezia Giulia 2019”.

Ricordiamo che “Miss In Onda” è una nuova trasmissione realizzata da Telefriuli e dall’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, che trasferisce in uno studio televisivo e porta al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in Piazza.

Ogni puntata è dedicata ad una Città, alle sue bellezze e alle sue caratteristiche e nel contempo si elegge la Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località’ scelta come protagonista.

Prossima selezione, venerdì’ 23 luglio alle ore 21.00, su Telefriuli dove sarà assegnato il titolo di “Miss In Onda - Ruda”!

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.