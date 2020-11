Medici e infermieri dell'Ariete in prima linea per l'emergenza Covid

Ha preso il via oggi, anche a Pordenone, l’operazione “Igea”, attività di assistenza e supporto condotta dalle Forze Armate in favore del servizio sanitario nazionale per la gestione dell’emergenza COVID.



In particolare, personale medico e infermieristico dell'Esercito, appartenente alla 132a Brigata corazzata “Ariete”, lavora da questa mattina presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” a fianco degli operatori sanitari nel raccogliere dati e aggiornare la situazione dei tracciamenti, nel fornire informazioni e aiuto ai cittadini nella compilazione dei questionari telefonici e, su chiamata, nel procedere alla somministrazione di tamponi negli istituti scolastici della provincia.



Inoltre, militari dell’Ariete sono presenti presso l’area dell’ex Deposito Giordani, ove è in funzione il Drive-through per l’esecuzione dei tamponi, con il compito di regolare e disciplinare l’accesso degli utenti alla struttura e coadiuvare il personale sanitario nel controllo della documentazione e nella gestione di coloro che si apprestano ad essere sottoposti ai test.



Su tutto il territorio nazionale, sono complessivamente millequattrocento le unità messe in campo dalle Forze Armate per l’Operazione “Igea”, distribuite in duecento squadre, in grado di eseguire fino a trentamila tamponi al giorno.



“La Difesa – ha detto il Ministro Lorenzo Guerini – è in campo dall’inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacità e mezzi. Anche in questa fase, gli uomini e le donne di tutte le Forze Armate, continueranno ad operare al servizio dei cittadini con impegno e determinazione”.